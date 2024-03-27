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10:18, 27 марта 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о возможности Зеленского выбраться из ловушки

Сальдо: Зеленский мог выбраться из ловушки, проиграв на президентских выборах

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы выбраться из ловушки, в которую сам себя загнал, проиграв на выборах главы государства. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«У Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал — назначить выборы и проиграть на них. Но он слишком упился властью и ложным ощущением собственного величия. Теперь у него нет выхода», — рассказал он.

Глава региона подчеркнул, что Зеленский фактически станет военным диктатором, нелегитимным по украинским законам и не получившим мандат доверия от избирателей. По мнению Сальдо, это обеспечит ему «позор и ненависть народа на века».

На Украине с февраля обсуждается вопрос о легитимности президента страны после окончания его полномочий, истекающих в ночь на 21 мая. По словам украинского депутата Александра Дубинского, для сохранения легитимности действующего главы государства офис президента может распустить Верховную Раду.

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      Александр Курбатов
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