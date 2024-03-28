Валерия выступила за восстановление концертного зала «Крокуса» после теракта

Валерия заявила, что концертный зал «Крокуса» нужно восстановить после теракта

Российская певица Валерия выступила за восстановления концертного зала «Крокус Сити Холл» после произошедшего там теракта. Ее слова приводит NEWS.ru.

Исполнительница заявила, что решение о восстановлении площадки должны принять люди, а также предположила, что для этого должно пройти время, так как сейчас общество воспринимает все происходящее слишком остро.

Артистка подчеркнула, что зал «Крокуса» был для российских звезд вторым домом, а также предположила, что после восстановления былая атмосфера площадки все равно будет утеряна.

«Трудно представить, что нет этой сцены, что нет этих гримерок, в которых мы столько времени проводили, этих рядов. Это все, что мы знаем — каждый угол этого здания. И концерты, мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал Москвы, он самый уютный», — призналась певица.

Ранее певица Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в подмосковном «Крокусе».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.