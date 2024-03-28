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15:55, 28 марта 2024Культура

Валерия выступила за восстановление концертного зала «Крокуса» после теракта

Валерия заявила, что концертный зал «Крокуса» нужно восстановить после теракта

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская певица Валерия выступила за восстановления концертного зала «Крокус Сити Холл» после произошедшего там теракта. Ее слова приводит NEWS.ru.

Исполнительница заявила, что решение о восстановлении площадки должны принять люди, а также предположила, что для этого должно пройти время, так как сейчас общество воспринимает все происходящее слишком остро.

Артистка подчеркнула, что зал «Крокуса» был для российских звезд вторым домом, а также предположила, что после восстановления былая атмосфера площадки все равно будет утеряна.

«Трудно представить, что нет этой сцены, что нет этих гримерок, в которых мы столько времени проводили, этих рядов. Это все, что мы знаем — каждый угол этого здания. И концерты, мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал Москвы, он самый уютный», — призналась певица.

Ранее певица Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в подмосковном «Крокусе».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.

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      Анастасия Астахова
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