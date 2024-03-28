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16:26, 28 марта 2024Мир

Варшава прокомментировала возможность высылки посла России из Польши

Глава МИД Польши Сикорский: Варшава не будет высылать посла России Андреева

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава не будет высылать посла России Сергея Андреева из страны в рамках ответа на инцидент с якобы российской ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщает ТАСС.

«Я думаю, он выполняет очень важную роль, напоминая нам о том … с чем мы имеем дело. Когда мы захотим ответить [на инцидент с ракетой], это будет не на уровне посла», — прокомментировал министр.

Ранее сообщалось, что после пролета якобы российской ракеты через воздушное пространство Польши заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна решил вызвать Андреева и вручить ему ноту протеста.

Позже стало известно, что российский дипломат не явился в польский МИД. Сам Андреев заявил, что отказался от визита из-за отсутствия доказательств причастности Москвы к этому инциденту.

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      Виктория Кондратьева
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