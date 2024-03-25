Польша заявила об отказе посла России прийти после вызова в МИД

МИД Польши: посол России не явился после вызова из-за инцидента с ракетой

Посол России в Польше не явился в польский МИД после вызова из-за инцидента с ракетой, залетевшей на территорию страны. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства, сообщает Reuters.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что воздушное пространство страны нарушила якобы российская ракета, которая пробыла на территории страны 39 секунд. По информации ведомства, ракета была зафиксирована в районе города Осердув близ границы с Украиной.

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак назвал случайностью инцидент, когда якобы российская ракета залетела на территорию Польши, нарушив воздушное пространство страны. По его мнению, могла произойти ошибка оператора, который неправильно запрограммировал ракету, не приняв во внимание, что она могла пересечь польскую границу