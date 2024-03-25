В Польше назвали случайностью инцидент с залетевшей ракетой

Польский генерал в отставке Скшипчак назвал инцидент с ракетой случайностью

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак назвал случайностью инцидент, когда якобы российская ракета залетела на территорию Польши, нарушив воздушное пространство страны. Об этом он рассказал в интервью Polsat News.

«По-моему, это была случайность. Мне кажется, произошла ошибка оператора, который неправильно запрограммировал ракету, не приняв во внимание, что она могла пересечь польскую границу», — отметил Скшипчак.

24 марта оборонное ведомство Польши сообщило, что воздушное пространство страны нарушила якобы российская ракета, которая пробыла на территории страны 39 секунд.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна собирается обсудить «ракетный инцидент» с генеральным секретарем НАТО.