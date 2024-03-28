Водителям назвали условие для замены резины на летнюю

Автоэксперт Травин: водителям из регионов с теплой погодой пора менять резину

Водителям пора менять зимнюю резину на летнюю, если в их регионе уже установилась стабильно теплая погода. Условие для замены шин назвали россиянам опрошенные РИА Новости автоэксперты.

«Если уже устойчивый плюс, да еще и по ночам, то теперь однозначно, никаких сомнений, конечно же, менять надо», — заявил президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Специалист добавил, что до этого замена резины могла представлять опасность только для тех, кто ездит ночью, при минусовой температуре.

Эксперт подчеркнул, что рекомендация не относится к регионам Крайнего Севера, где снег на дорогах лежит практически круглый год, и некоторым другим частям страны, где прогнозируются холода. Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов уточнил, что менять резину стоит, когда температура воздуха стабильно держится не ниже отметки в плюс пять градусов Цельсия.

Ранее редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин посоветовал водителям не спешить с заменой резины на летнюю и дождаться конца марта — начала апреля. Перед поездкой в шиномонтаж эксперт призвал посмотреть прогноз погоды на пару недель вперед. Внимание при этом стоит обратить не на дневную температуру, а на ночную.