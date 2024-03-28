Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:57, 28 марта 2024Среда обитания

Водителям назвали условие для замены резины на летнюю

Автоэксперт Травин: водителям из регионов с теплой погодой пора менять резину

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Водителям пора менять зимнюю резину на летнюю, если в их регионе уже установилась стабильно теплая погода. Условие для замены шин назвали россиянам опрошенные РИА Новости автоэксперты.

«Если уже устойчивый плюс, да еще и по ночам, то теперь однозначно, никаких сомнений, конечно же, менять надо», — заявил президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Специалист добавил, что до этого замена резины могла представлять опасность только для тех, кто ездит ночью, при минусовой температуре.

Эксперт подчеркнул, что рекомендация не относится к регионам Крайнего Севера, где снег на дорогах лежит практически круглый год, и некоторым другим частям страны, где прогнозируются холода. Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов уточнил, что менять резину стоит, когда температура воздуха стабильно держится не ниже отметки в плюс пять градусов Цельсия.

Ранее редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин посоветовал водителям не спешить с заменой резины на летнюю и дождаться конца марта — начала апреля. Перед поездкой в шиномонтаж эксперт призвал посмотреть прогноз погоды на пару недель вперед. Внимание при этом стоит обратить не на дневную температуру, а на ночную.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Все заточено на подготовку к потенциальному столкновению». Россия указала на признаки подготовки НАТО к войне

      Сын владельца «Крокуса» призвал пересмотреть закон о работе охраны из-за теракта

      Шесть гранатометных выстрелов нашли по пути следования террористов из «Крокуса»

      Иностранца обвинили в оправдании терроризма из-за комментариев в интернете

      Владелец «Крокуса» объяснил закрытые при эвакуации двери

      Стала известна дата обсуждения санкций ЕС против Ирана из-за России

      В Рособрнадзоре спрогнозировали спрос на пересдачу одного предмета ЕГЭ

      Раскрыта природа испускающих радиосигналы загадочных объектов

      В ВСУ рассказали о нежелании украинцев возвращаться на фронт после отпусков

      Российские аэропорты попросили власти не запрещать проход в терминалы без билета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше