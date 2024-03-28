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20:28, 28 марта 2024Мир

Захарова ответила на сравнение Кирби российских чиновников с продавцами навоза

Захарова о словах Кирби про чиновников РФ: у кого что болит, тот о том и говорит
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram ответила на сравнение координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби российских чиновников с продавцами навоза поговоркой «у кого что болит, тот о том и говорит».

«В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом"», — отметила дипломат.

Ранее Кирби в ходе брифинга оскорбил российских чиновников и сравнил их с продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след. Он сказал, что его дядя часто говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту, поэтому «российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

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      Семен Александров
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