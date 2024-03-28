Жителей Севастополя предупредили о звуках стрельбы

Глава Севастополя Развожаев: в городе могут быть слышны звуки стрельбы

В Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, громкие звуки будут связаны с противолодочным и противодиверсионными учениями. Он уточнил, что стрельба будет вестись в районе городских молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт.

«В городе все спокойно». — успокоил горожан Развожаев.

Ранее, 24 марта, губернатор сообщал, что в результате ракетной атаки в городе оказалась повреждена транспортная инфраструктура. В тот день над городом было сбито десять украинских ракет.