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11:33, 28 марта 2024Россия

Жителей Севастополя предупредили о звуках стрельбы

Глава Севастополя Развожаев: в городе могут быть слышны звуки стрельбы

Фото: Unsplash

В Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, громкие звуки будут связаны с противолодочным и противодиверсионными учениями. Он уточнил, что стрельба будет вестись в районе городских молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт.

«В городе все спокойно». — успокоил горожан Развожаев.

Ранее, 24 марта, губернатор сообщал, что в результате ракетной атаки в городе оказалась повреждена транспортная инфраструктура. В тот день над городом было сбито десять украинских ракет.

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      Марк Леонов
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