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19:34, 29 марта 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая примерила откровенные образы на камеру

Телеведущая Елена Летучая примерила черный раздельный купальник на камеру

Фото: Telegram-канал «Летучая Елена»

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала новое видео, примерив несколько откровенных образов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 45-летняя знаменитость позировала перед камерой сначала в красном раздельном купальнике, а затем в черном. При этом образ звезды дополняли многочисленные аксессуары в виде серег и ожерелий серебряного и золотого оттенков.

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Кроме того, в ролике телеведущая также надела черное мини-платье расклешенного кроя с глубоким декольте. При этом Летучая отказалась от бюстгальтера и дополнила образ солнцезащитными очками.

Ранее в марте Елена Летучая показала фото в платье с глубоким декольте. На размещенном снимке звезда позировала в струящемся длинном платье с глубоким вырезом, который частично демонстрировал ее грудь.

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      Екатерина Ештокина
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