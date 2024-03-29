45-летняя Елена Летучая примерила откровенные образы на камеру

Телеведущая Елена Летучая примерила черный раздельный купальник на камеру

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала новое видео, примерив несколько откровенных образов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 45-летняя знаменитость позировала перед камерой сначала в красном раздельном купальнике, а затем в черном. При этом образ звезды дополняли многочисленные аксессуары в виде серег и ожерелий серебряного и золотого оттенков.

Кроме того, в ролике телеведущая также надела черное мини-платье расклешенного кроя с глубоким декольте. При этом Летучая отказалась от бюстгальтера и дополнила образ солнцезащитными очками.

Ранее в марте Елена Летучая показала фото в платье с глубоким декольте. На размещенном снимке звезда позировала в струящемся длинном платье с глубоким вырезом, который частично демонстрировал ее грудь.