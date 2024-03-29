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20:09, 29 марта 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной и показала фото фанатам

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» снялась, сидя на полу перед зеркалом со скрещенными ногами. При этом она уложила волосы в высокий пучок и частично прикрыла обнаженную грудь коленом и рукой, в которой держала мобильный телефон.

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      Алина Гостева
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