Бывший генерал ФСБ прокомментировал теракт в «Крокусе»

Экс-генерал ФСБ: англосаксы вербовали в Telegram устроивших теракт в «Крокусе»

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Михайлов предположил, что США и Великобритания вербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена) под названием «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещена в России), лиц, совершивших теракт.

«Моя точка зрения такова — во всем, что сегодня носит антироссийский характер, присутствуют американцы и британцы. Это многолетняя "спайка". К этому надо относиться как к аксиоме», — отметил экс-генерал ФСБ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области.