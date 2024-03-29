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13:57, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев прокомментировал исчезновение Урганта

Блогер Лебедев заявил, что не понимает, почему ведущий Иван Ургант исчез

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал исчезновение шоумена и телеведущего Ивана Урганта с телевидения. Свое мнение он высказал в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев высказался о словах телеведущего Сергея Светлакова, заявившего, что ему не хватает Урганта на телевидении. «На самом деле, не только Светлакову не хватает. Не понятно, почему Иван куда-то исчез», — отметил Лебедев.

Ранее Светлаков назвал Урганта незаменимым на телевидении. По его словам, представителям молодого поколения, которые хотят работать на телевидении, следовало бы учиться у телеведущего. Также он заявил, что шоумену стоило бы открыть собственную школу телевидения.

До этого Лебедев раскрыл свое отношение к Урганту. Дизайнер назвал телеведущего прекрасным и остроумным человеком.

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