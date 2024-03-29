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00:28, 30 марта 2024Бывший СССР

Бродского и Глинку объявили «символами российской имперской политики» на Украине

УИНП объявило Булгакова и Бродского «символами российской имперской политики»
Иосиф Бродский

Иосиф Бродский. Фото: Peter Skingley / Reuters

На Украине объявили «символами российской имперской политики» писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского. Соответствующее решение принял Украинский институт национальной памяти (УИНП), пишет ТАСС.

Эксперты заявили, что в связи с этим недопустимо сохранение в стране памятников и географических названий в их честь. В своих доводах специалисты УИНП указали, что родившийся в Киеве русский писатель Михаил Булгаков являлся «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». По их мнению, писатель якобы презирал украинцев и ненавидел украинское стремление к независимости.

Также эксперты УИНП предъявили претензии Иосифу Бродскому за его стихотворение «На независимость Украины». Они посчитали, что поэт отказывался от гуманизма, когда речь шла об украинском вопросе. Кроме того, в список вошли композитор Михаил Глинка и декабристы.

Ранее в Киеве дерусифицировали улицу Булгакова. Ее переименовали в честь грузинского актера Вахтанга Кикабидзе. Также УИНП призвал демонтировать недавно переименованную арку Дружбы народов в Киеве.

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      Марина Совина
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