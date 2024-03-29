В Днепропетровске сообщили о повреждении энергообъектов в результате атаки
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении энергообъектов
Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких энергообъектов в результате атаки.
«Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах», — написал Лысак.
По его словам, система ПВО сбила над областью десять беспилотников в Павлоградском, Криворожском, Днепровском и Каменском районах.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на объекты энергетики республики совершена новая массированная атака.
В «Укрэнерго» сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций на Украине в результате ночных взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях.