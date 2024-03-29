Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 29 марта 2024Бывший СССР

В Днепропетровске сообщили о повреждении энергообъектов в результате атаки

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении энергообъектов

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких энергообъектов в результате атаки.

«Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах», — написал Лысак.

По его словам, система ПВО сбила над областью десять беспилотников в Павлоградском, Криворожском, Днепровском и Каменском районах.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на объекты энергетики республики совершена новая массированная атака.

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций на Украине в результате ночных взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      Следствие попросило арестовать журналистку Sota Vision по делу об экстремизме

      Россиянин спас едва не утонувшего в океане европейца

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      На Украине решили подписать соглашение с Польшей о безопасности

      Литовские пограничники задержали детей за выступление в «стране-агрессоре»

      ФСБ задержала работавшего на ГУР Украины шпиона из ЛНР

      Раскрыта причина расставания Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

      В Днепропетровске сообщили о повреждении энергообъектов в результате атаки

      Глава МОК заявил об отсутствии у России и Украины планов бойкотировать ОИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше