В Днепропетровске сообщили о повреждении энергообъектов в результате атаки

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении энергообъектов

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких энергообъектов в результате атаки.

«Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах», — написал Лысак.

По его словам, система ПВО сбила над областью десять беспилотников в Павлоградском, Криворожском, Днепровском и Каменском районах.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на объекты энергетики республики совершена новая массированная атака.

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций на Украине в результате ночных взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях.