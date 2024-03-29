Китайские компании стали бояться выходить на биржу

Reuters: китайские компании стали отказываться от IPO из-за политики властей

В текущем году Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи не приняли ни одной заявки на IPO, а объем проведенных первичных публичных размещений акций упал на 82 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Китайские компании стали бояться размещать заявки из-за серьезного ужесточения правил проверки, пишет Reuters.

С января по март объем средств, привлеченных на китайских биржах, составил 2,4 миллиарда долларов. Это самый низкий показатель с четвертого квартала 2018 года. Эксперты связывают провал с назначением главой Комиссии по регулированию ценных бумаг (КРЦБ) Китая и партийным руководителем финансового регулятора вице-мэр Шанхая Ву Цина, заслужившего прозвище «мясник брокеров» за действия на посту главы КРЦБ в середине 2000-х годов.

Он пообещал усилить проверку кандидатов на листинг, что привело к массовым отказам от попыток получить финансирование. Один из местных банкиров на условиях анонимности пояснил, что после подачи заявки регуляторы начнут изучать все возможные материалы, так что вместо IPO можно будет получить наказание за мошенничество или халатность.

В результате китайские компании стали пытаться подать заявки на листинг за рубежом. С начала года такое решение приняли 38 компаний, в том числе пять из них хотят размеситься в США. Однако этим планам могут помешать уже геополитические риски.

Местные консультанты отмечают губительность подобной политики. На IPO выходят небольшие компании, в основном технологические стартапы, а теперь у них не будет возможностей привлечь финансирование и придется сокращать расходы. Ситуация выглядит странной на фоне намерения Пекина сделать ставку на развитие технологий.

Упадок в IPO накладывается на падение фондового рынка, которое делает сомнительным перспективы китайской экономики. Власти ищут способы для привлечения иностранного капитала, одним из последних стало обещание открыть для инвестиций ранее закрытые сектора экономики. Однако пока инвесторы продолжают выводить средства из страны.

