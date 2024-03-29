Граждан Казахстана призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины

Посольство Казахстана призвало граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

Посольство Казахстана в Киеве призвало граждан страны покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины. Заявление опубликовано в Telegram-канале.

«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», — сообщили в дипмиссии.

Посольство напомнило, что граждане Казахстана могут выехать с территории республики через Польшу и Молдову, во втором случае виза не требуется.

Также дипломаты призвали не игнорировать воздушную тревогу и немедленно следовать в укрытие при сигналах.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о строительстве фортификационных сооружений. Он назвал усиление обороноспособности региона самым приоритетным направлением. В Днепропетровской области установили около семи тысяч противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», заявил глава ОВА Сергей Лысак.