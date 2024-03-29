Игрок «Динамо» назвал последствия международной изоляции российского футбола

Денис Макаров заявил, что уровень РПЛ падает из-за международного отстранения

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров назвал последствия международной изоляции, в которой находится российский футбол. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает. «Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта», — отметил Макаров.

Полузащитник добавил, что сейчас он не испытывает от чемпионата России таких эмоций, как раньше. «Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое место, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата», — подчеркнул игрок.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.