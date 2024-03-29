Итальянские истребители дважды взлетали над Балтикой из-за российских самолетов

ANSA: итальянские Eurofighters дважды взлетали над Балтикой из-за российских ВВС

Истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались в воздух за последние сутки. Об этом сообщает ANSA.

Сигнал о появлении российских самолетов над междунарожными водами в Балтийском море поступал из командного центра НАТО в Удеме (Германия). После распознавания самолетов Eurofighters возвращались на базу.

Ранее в марте российский МиГ-31 не допустил над Баренцевым морем нарушения границы американскими бомбардировщиками В-1В.