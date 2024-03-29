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НХЛ - регулярный чемпионат
09:48, 29 марта 2024Спорт

Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты»

Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты» по числу сезонов с 80 очками.

Фото: Nick Wosika / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил клубный рекорд команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

В ночь на пятницу, 29 марта, форвард отметился двумя голевыми передачами в домашнем матче с «Сан-Хосе Шаркс», который завершился в пользу хозяев со счетом 3:1. Теперь на счету Капризова 81 результативное очко, он во втором сезоне подряд преодолел отметку в 80 баллов. Ранее никому из игроков «Миннесоты» не удавалось сделать это.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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      Алексей Гусев
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