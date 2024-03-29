Microsoft потребовала добавить в ПК новую кнопку

The Verge: Microsoft потребовала производителей ПК добавить кнопку для Copilot

Стало известно о новых требованиях корпорации Microsoft к компьютерам, выходящим с предустановленной Windows. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов, Microsoft пока не раскрывает требования для партнеров публично, но их список уже показала компания Intel. В презентации производителя процессоров указано, что Microsoft требует от новых компьютеров партнеров наличия нейронного процессора, приложения Copilot и отдельной кнопки на клавиатуре компьютера для вызова Copilot.

В материале говорится, что таким образом Microsoft готовится к выпуску ПК нового поколения, ориентированных на работу с искусственным интеллектом (ИИ). При отсутствии отдельной кнопки, но наличии процессора и приложения Copilot, корпорация не будет рекомендовать ПК для покупки.

Журналисты издания не смогли выяснить, какие преимущества кроме продвижения получат OEM-производители в обмен на соблюдение жестких требований. Авторы The Verge обратились в Microsoft за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В середине марта корпорация Microsoft открыла доступ к платному помощнику на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot Pro всем желающим. Стоимость доступа составила 20 долларов в месяц.