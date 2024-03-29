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15:01, 29 марта 2024Наука и техника

Летные испытания новой американской ракеты Sentinel отложили

Defense One: летные испытания новой МБР Sentinel ВВС США отложили на два года

Фото: U.S. Air Force / Wikimedia

Летные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Военно-воздушных сил (ВВС) США LGM-35A Sentinel отложили более чем на два года. Об этом пишет Defense One со ссылкой на бюджетные документы.

Изначально первые летные испытания ракеты планировали провести в декабре 2023 года. Согласно новым документам, испытания проведут не ранее февраля 2026 года. Представитель ВВС отметил, что испытания перенесли из-за задержек поставок компонентов для оборудования наведения.

Отмечается, что программу разработки Sentinel пересматривают после того, как ее стоимость на 37 процентов превысила прогнозируемые показатели. Сейчас затраты на разработку оценивают почти в 132 миллиарда долларов. Чтобы предотвратить ее отмену министру обороны США придется сертифицировать программу разработки новой МБР.

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После завершения анализа программы ее график снова пересмотрят. При этом компания Northrop Grumman, получившая контракт на разработку Sentinel в 2020 году, не прекращает работы. Представитель компании отметил, что основной причиной роста затрат стали изменения требований ВВС к новому комплексу. В частности, новые требования предъявили к пусковым установкам и подземным коммуникациям.

В рамках программы Northrop Grumman построит 25 испытательных комплексов и 634 ракеты, которые развернут в оперативном порядке и будут использовать в качестве испытательных ракет до 2075 года. Также компания реконструирует 450 шахт, которые сейчас используют для хранения МБР Minuteman III.

В феврале издание The War Zone писало, что отделяющийся обтекатель новой МБР LGM-35A Sentinel успешно испытали на базе Военно-морских сил США «Чайна Лейк» в Калифорнии.

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      Даниил Иринин
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