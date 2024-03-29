Летные испытания новой американской ракеты Sentinel отложили

Defense One: летные испытания новой МБР Sentinel ВВС США отложили на два года

Летные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Военно-воздушных сил (ВВС) США LGM-35A Sentinel отложили более чем на два года. Об этом пишет Defense One со ссылкой на бюджетные документы.

Изначально первые летные испытания ракеты планировали провести в декабре 2023 года. Согласно новым документам, испытания проведут не ранее февраля 2026 года. Представитель ВВС отметил, что испытания перенесли из-за задержек поставок компонентов для оборудования наведения.

Отмечается, что программу разработки Sentinel пересматривают после того, как ее стоимость на 37 процентов превысила прогнозируемые показатели. Сейчас затраты на разработку оценивают почти в 132 миллиарда долларов. Чтобы предотвратить ее отмену министру обороны США придется сертифицировать программу разработки новой МБР.

После завершения анализа программы ее график снова пересмотрят. При этом компания Northrop Grumman, получившая контракт на разработку Sentinel в 2020 году, не прекращает работы. Представитель компании отметил, что основной причиной роста затрат стали изменения требований ВВС к новому комплексу. В частности, новые требования предъявили к пусковым установкам и подземным коммуникациям.

В рамках программы Northrop Grumman построит 25 испытательных комплексов и 634 ракеты, которые развернут в оперативном порядке и будут использовать в качестве испытательных ракет до 2075 года. Также компания реконструирует 450 шахт, которые сейчас используют для хранения МБР Minuteman III.

В феврале издание The War Zone писало, что отделяющийся обтекатель новой МБР LGM-35A Sentinel успешно испытали на базе Военно-морских сил США «Чайна Лейк» в Калифорнии.