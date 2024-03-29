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НХЛ - регулярный чемпионат
09:23, 29 марта 2024Спорт

Малкин оформил дубль в матче НХЛ

Евгений Малкин оформил дубль в матче НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс»

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 29 марта, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «пингвинов». Помимо двух голов Малкина, у хозяев одну шайбу забросил Дрю О'Коннор.

После игры россиянин признался, что на трибунах присутствовали его родители. «Они здесь не были с 2018 или 2019 года, очень давно. Это придало мне эмоций, и это сработало. Злюсь, что они не приехали в октябре или ноябре», — заявил форвард «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Малкин провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 21 гол и 34 результативные передачи. «Питтсбург» находится на 12-м месте в Восточной конференции.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».

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      Алексей Гусев
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