МИД прокомментировал предупреждение США и Британии о возможном теракте в России

Лавров: предупреждение США и Британии о теракте было адресовано их гражданам

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» прокомментировал предупреждение США и Британии о возможном теракте. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, американцы всячески подчеркивают, что они предупреждали об атаке еще 7 марта, однако их заявления были опубликованы на английском языке.

«Они адресовали эти предупреждения своим гражданам, которые находятся в Москве, советуя им не посещать массовые мероприятия», — напомнил Лавров.

Он добавил, что контакты по линии спецслужб обычно не афишируются, но директор ФСБ России Александр Бортников, оценивая предупреждение о теракте, указывал, что оно поступало, но было самого общего характера.

Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США получили сведения о готовящемся теракте в России и поделились ими с Россией. Она отметила, что в марте Вашингтон узнал о готовящемся теракте в Москве, который должен был произойти «потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты». После этого Госдеп выпустил публичное предупреждение для американцев в России и передал полученные данные российской стороне, заявила Уотсон.