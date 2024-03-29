Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили БПЛА ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью 29 марта приблизительно в 20:15 по московскому времени. Информацией об этом ведомство поделилось в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечается в публикации.

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении российскими войсками удара по украинским объектам энергетики и противовоздушной обороны. Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия большой дальности.