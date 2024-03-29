Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 29 марта 2024Россия

ВС России ударили по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ

Минобороны заявило о групповом ударе по украинским объектам энергетики и ПВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики и противовоздушной обороны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. В частности, Россия поразила объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — отчитались в оборонном ведомстве.

Несколькими днями ранее, 26 марта, российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Так, были поражены центры принятия решений, объекты Службы безопасности Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, а также места дислокации бойцов ВСУ и наемников.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Главком объявил о подготовке ВСУ к новому наступлению. Какова главная цель украинской армии?

      Бывшего секретаря СНБО Украины направили заниматься дипломатической работой

      У «Пухляша из клипа Little Big» вышла посмертная песня

      Звезда фильма «Она — мужчина» рассказала о наборе веса из-за депрессии

      Россиянин отправился в джунгли в одиночку и едва спасся от диких зверей

      Раймонд Паулс рассказал об отношениях с Лаймой Вайкуле

      Зеленский уволил посла Украины в одной из европейских стран

      Жителей российского региона предупредили о падении обломков ракеты

      Росгвардейцы нашли заминированный многоуровневый схрон «Азова»

      Астрономы обнаружили 49 галактик за три часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше