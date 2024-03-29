ВС России ударили по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ

Минобороны заявило о групповом ударе по украинским объектам энергетики и ПВО

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики и противовоздушной обороны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. В частности, Россия поразила объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — отчитались в оборонном ведомстве.

Несколькими днями ранее, 26 марта, российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Так, были поражены центры принятия решений, объекты Службы безопасности Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, а также места дислокации бойцов ВСУ и наемников.