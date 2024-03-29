Вышло крупное обновление Windows 11

Вышло обновление Windows 11 Moment 5 с новым Copilot и экраном блокировки

Корпорация Microsoft представила обновление Moment 5 для всех пользователей Windows 11. На это обратили внимание журналисты издания Neowin.

Апдейт KB5035942 стал доступен всем желающим пользователям, его можно скачать из «Центра обновления Windows». В операционной системе появилось обновленное приложение Copilot — виртуального помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ). Также инженеры Microsoft обновили экран блокировки, добавив на него виджеты.

«Голосовой доступ» в ОС получил поддержку новых языков — французского, немецкого и испанского. Также экранный диктор в Windows 11 научился разговаривать разными голосами. В функции Nearby Share («Поделиться поблизости») ускорили передачу данных.

Инженеры компании также рассказали об исправлении ряда ошибок. Устранили проблему с панелью задач, сбой при воспроизведении аудио через USB, связанные с настройками Bluetooth неполадки и прочее.

В корпорации заявили, что обновление Windows 11 Moment 5 было тщательно протестировано, никаких ошибок не выявлено.

В конце марта экс-программист Microsoft Дэйв Пламмер сообщил о функции Windows, которую корпорация не обновляла в течение 30 лет. Пламмер рассказал о функции Format, которая сохранилась в первозданном виде с 1994 года.