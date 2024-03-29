Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:27, 29 марта 2024Наука и техника

Вышло крупное обновление Windows 11

Вышло обновление Windows 11 Moment 5 с новым Copilot и экраном блокировки

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft представила обновление Moment 5 для всех пользователей Windows 11. На это обратили внимание журналисты издания Neowin.

Апдейт KB5035942 стал доступен всем желающим пользователям, его можно скачать из «Центра обновления Windows». В операционной системе появилось обновленное приложение Copilot — виртуального помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ). Также инженеры Microsoft обновили экран блокировки, добавив на него виджеты.

«Голосовой доступ» в ОС получил поддержку новых языков — французского, немецкого и испанского. Также экранный диктор в Windows 11 научился разговаривать разными голосами. В функции Nearby Share («Поделиться поблизости») ускорили передачу данных.

Инженеры компании также рассказали об исправлении ряда ошибок. Устранили проблему с панелью задач, сбой при воспроизведении аудио через USB, связанные с настройками Bluetooth неполадки и прочее.

В корпорации заявили, что обновление Windows 11 Moment 5 было тщательно протестировано, никаких ошибок не выявлено.

В конце марта экс-программист Microsoft Дэйв Пламмер сообщил о функции Windows, которую корпорация не обновляла в течение 30 лет. Пламмер рассказал о функции Format, которая сохранилась в первозданном виде с 1994 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      В России заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для ВМФ

      С памятного мемориала у «Крокус Сити Холла» начали убирать свечи

      Белорусские компании накажут за падение продаж в России

      Заключенный переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      В России сумели предотвратить завоз шести опасных болезней

      В России станет сложнее получить права после одного нарушения ПДД

      Дипломат назвал лицемерной позицию Австрии по теракту в «Крокус Сити Холле»

      Врач посоветовала незаменимые при менопаузе продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше