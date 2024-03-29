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НХЛ - регулярный чемпионат
11:25, 29 марта 2024Спорт

Овечкина ударили по лицу за успешный силовой прием в матче НХЛ

Александра Овечкина ударили по лицу за успешный силовой прием в матче НХЛ

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел успешный силовой прием против американского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Джейка Маккейба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В начале первого периода россиянин жестко, но в пределах правил встретил соперника, после чего тот оказался на льду. В одном из следующих эпизодов канадский защитник «Торонто» Марк Джиордано вступился за одноклубника и ударил Овечкина по лицу. Тот не поддался на провокацию, поэтому за грубость удалили только канадца.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 29 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Торонто». Овечкин не отметился набранными очками.

В текущем сезоне россиянин провел 69 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами. 38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До рекорда лидирующего канадца Уэйна Гретцки ему осталось 46 шайб.

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      Алексей Гусев
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