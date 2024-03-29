Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:18, 29 марта 2024Среда обитания

Легендарные «Кресты» выставят на торги

Здания бывшего СИЗО «Кресты» выставят на торги летом

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Аукцион по продаже зданий бывшего следственного изолятора (СИЗО) «Кресты» пройдет летом 2024 года. Судьбу легендарной петербургской тюрьмы губернатор Александр Беглов обсудил в ходе встречи с генд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌иректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, передает пресс-служба администрации Северной столицы.

Точную дату проведения торгов анонсируют в июне. Демонтировать или переделать существующий комплекс приобретатель не сможет — в документах участок проходит как застроенный, уточняется в сообщении.

Соглашение о передаче зданий «Крестов» институту развития «ДОМ.РФ» было подписано в мае 2023 года. Комплекс, в состав которого входят помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, котельная и трансформаторная, причислен к объектам культурного наследия. Как говорилось ранее, на территории тюрьмы, в которой сидели Троцкий, Гумилев и Бродский, могут организовать арт-пространство.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер мужчина, спасавший людей во время теракта в «Крокусе». Он отдал свою куртку пострадавшему и надышался угарным газом

      Украина начала строительство линий укреплений на границе с Россией

      ОПГ с подростками задержали в российском регионе за незаконный оборот оружия

      Вратарь Федотов прокомментировал переход в клуб НХЛ

      Моргенштерн раскрыл перечисленную в связи с терактом в «Крокусе» сумму

      Российский подросток приставал к 6-летней девочке в детском саду и получил срок

      Китайский техногигант резко увеличил прибыль под санкциями США

      Бельгия выделила средства на обслуживание истребителей для Украины

      Легендарные «Кресты» выставят на торги

      Стало известно о российских ударах еще по двум украинским ГЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше