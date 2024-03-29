Постпред Эстонии при НАТО заявил о необходимости пойти на эскалацию с Россией

Постпред Эстонии при НАТО Луйк заявил о необходимости эскалации с Россией

Постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк заявил, что Западу необходимо пойти на эскалацию в конфликте на Украине, но не зайти слишком далеко. Его слова передает ERR.

«Я считаю, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон (…) Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно», — сообщил Луйк.

По его словам, сторона теряет инициативу, когда говорит о нежелании эскалировать конфликт и раздражать противоположную сторону.

Ранее Юри Луйк заявил, что Украина может не выстоять в обороне, если Вашингтон не согласует новый пакет военной помощи.