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09:23, 29 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в пятницу, 29 марта, местами в северной половине и юго-восточных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и, в частности, о запрете пользования открытыми источниками огня в лесах вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

Ранее в марте стало известно, что на популярном курорте Сочи «Красная Поляна» захотели принять больше граждан Бахрейна и Саудовской Аравии. В первую очередь притока гостей из этих двух мусульманских стран ждут в игорной зоне курорта. Подобные ожидания связаны с планируемым запуском прямых чартерных рейсов из столицы Бахрейна, Манамы, в Сочи и обратно.

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      Фариза Бацазова
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