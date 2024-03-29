Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в пятницу, 29 марта, местами в северной половине и юго-восточных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и, в частности, о запрете пользования открытыми источниками огня в лесах вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

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