Россиян предостерегли от покупки бытовой химии с одной надписью на этикетке

Малышева предостерегла от покупки бытовой химии с этоксилатом линейного спирта

Терапевт Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман и аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегли россиян от покупки бытовой химии с содержанием этоксилата линейного спирта. Выпуск, в котором врачи призвали избегать средств с одной надписью на этикетке, доступен на сайте телеканала.

Специалисты посоветовали избегать использования бытовых средств, которые содержат этоксилат линейного спирта. «Показано, что он может быть токсичен, поэтому лучше не рисковать», — отметил Гандельман.

Кроме того, врачи рекомендовали не покупать бытовую химию с содержанием анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ). «Эти вещества больше всего раздражают вашу кожу. (...) Самые лучшие средства — неионные ПАВ, они почти не раздражают кожу», — подчеркнул Гандельман.

«У меня есть человеческий лайфхак: если на моющем средстве для мытья посуды есть надпись, что оно разрешено для применения для детской посуды, в этом случае это гарантирует, что там не будет анионных ПАВ и линейного спирта», — рассказал аллерголог. По этой причине Продеус посоветовал использовать в быту средства для мытья детской посуды.

Ранее Продеус предостерег россиян от покупки продуктов, содержащих пищевую добавку Е171. Как отметил аллерголог, эта пищевая добавка повышает риск развития рака кишечника, а также может вызывать поражение тканей селезенки и почек.