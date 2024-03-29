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09:27, 29 марта 2024Забота о себе

Россиянам назвали худший для здоровья завтрак

Диетолог Нурия Дианова назвала яичницу с сосисками худшим для здоровья завтраком

Фото: Baibaz / Shutterstock / Fotodom

Яичница с сосисками — худший для здоровья завтрак, рассказала диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. О том, почему от такой еды по утрам стоит отказаться, она рассказала россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

«Мы привыкли употреблять слишком много мясной и молочной продукции, а вот рыбу, растительную пищу и масла предпочитаем добавлять в рацион в меньшей степени. Такая привычка связана с традициями в питании. Например, многие считают, что нормально есть на завтрак яичницу с сосисками, но это худший вариант», — сказала гастроэнтеролог.

Дианова объяснила, что жиры, которые содержатся в продуктах животного происхождения или в выпечке, повышают уровень холестерина, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Кроме того, они могут провоцировать развитие ожирения и деменции.

Врач заверила, что нужно составлять рацион так, чтобы получать больше ненасыщенных жиров, содержащихся в авокадо, красной рыбе, оливковом масле, орехах. Ненасыщенные жиры снижают уровень холестерина и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, заключила специалистка.

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Ранее Дианова подсказала способ есть блины без вреда для фигуры и здоровья. По ее мнению, чтобы сделать блины полезнее, надо вместо пшеничной муки использовать льняную, а животное молоко заменить на растительный аналог, сыворотку или аквафаб — жидкость, которая образуется при варке или консервировании бобовых.

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      Вера Владзиевская
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