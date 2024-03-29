Россиянам назвали лучшие месяцы для отпуска

Аналитик Дударев: лучшими месяцами для отпуска в 2024 году станут апрель и июль

Лучшими месяцами для отпуска в 2024 году станут апрель, июль, август и октябрь. Об этом заявил директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев, его слова приводит «Прайм».

В те календарные месяцы, в которых число рабочих дней больше, отпуска становятся более выгодными. Эксперт уточнил, что в июле, августе и октябре 2024 года будет по 22-23 рабочих дня, а в апреле — 21. Соответственно, в эти месяцы работники смогут рассчитывать на более крупные отпускные выплаты. При этом наибольший размер выплат можно будет получить, если включить в отпуск выходные дни.

В свою очередь, аналитик компании Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева уточнила, что для расчета отпускных выплат работодатели выясняют величину среднего дневного заработка сотрудника. В то же время этот показатель вычисляют не по рабочим дням, а по календарным. Соответственно, в те календарные месяцы, в которых число рабочих дней меньше, каждый из них становится дороже.

Ранее аналитики исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что за последний год подавляющее большинство (94 процента) российских работодателей столкнулись с выгоранием сотрудников. Одним из главных методов борьбы с этой психологической проблемой 53 процента руководителей отечественных компаний назвали предоставление краткосрочного отпуска на несколько дней.

