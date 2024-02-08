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11:37, 8 февраля 2024Экономика

Большинство российских работодателей столкнулись с выгоранием сотрудников

«Зарплата.ру»: 94 % работодателей в России столкнулись с выгоранием сотрудников

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

За последний год подавляющее большинство (94 процента) российских работодателей столкнулись с выгоранием сотрудников. Об этом говорится в исследовании аналитиков исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос проводился при помощи онлайн-анкетирования с 29 января по 7 февраля. В нем приняли участие в общей сложности 1710 начальников отделов и руководителей компаний во всех российских федеральных округах. В 16 процентах организаций считают, что выгорание сотрудников не является проблемой компании. По их мнению, психологическая усталость работников связана с их личными переживаниями.

Основными методами борьбы с профессиональным выгоранием сотрудников работодатели считают предоставление краткосрочного отпуска на несколько дней (такой ответ дали 53 процента респондентов), организацию индивидуальной работы с сотрудником, испытывающим психологические проблемы (44 процента), запись сотрудника на прием к психологу (21 процент) и перевод работника в другой отдел или на иную должность (6 процентов).

С проблемой выгорания сталкиваются не только работники российских компаний, но также американских. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Gallup сообщило, что суммарный ущерб компаний США из-за падения производительности труда «несчастных» работников составил 1,9 триллиона долларов по итогам 2023 года. Речь шла о сотрудниках, недовольных положением собственных дел на основном месте труда.

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      Анатолий Акулов
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