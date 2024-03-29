Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 84 % россиян положительно оценили работу Путина

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 84 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательную оценку работе Путина дали шесть процентов респондентов, еще 11 процентов затруднились ответить на соответствующий вопрос. Кроме того, 84 процента россиян заявили, что доверяют президенту. О недоверии к главе государства высказались восемь процентов опрошенных, столько же не смогли определиться с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 22 по 25 марта 2024 года в 104 населенных пунктах 53 субъектах страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее, согласно результатам опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованным 22 марта, о доверии Путину высказывался 81 процент россиян. 15,7 процента заявляли, что не доверяют президенту. Положительно работу главы государства оценивали 78,9 процента респондентов.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что уровень доверия россиян к Путину стабильно высокий на протяжении многих лет. По его словам, это говорит об одобрении гражданами страны действий президента, а также о том, что люди чувствуют на себе результаты его работы.

