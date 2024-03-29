Российский футболист рассказал о нелюбви к журналистам

Футболист «Динамо» Макаров заявил, что не любит журналистов и не скрывает этого

Футболист «Динамо» Денис Макаров рассказал о нелюбви к журналистам. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сегодня ты забил гол, и они говорят: "Браво, какой молодец". А в следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит. Выпускает про тебя какую-то статью, а потом подходит и протягивает руку», — поделился полузащитник. Он добавил, что не любит такое и не скрывает этого.

Макаров признался, что принял решение держаться от журналистов подальше, в особенности после матчей. «Я могу раз в год или два дать интервью, но только людям, с которыми давно знаком и с которыми у меня таких проблем никогда не возникало», — заявил спортсмен.

Макаров играет за «Динамо» c августа 2021-го. В текущем сезоне 26-летний хавбек провел в составе клуба 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился четырьмя забитыми мячами.

