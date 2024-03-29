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10:31, 29 марта 2024Силовые структуры

Российский правозащитник призвал уничтожить заказчиков теракта в «Крокусе»

Российский правозащитник призвал уничтожить заказчиков теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников призвал искать заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» за границей. Его слова в пятницу, 29 марта, в своем Telegram-канале публикует издания «Говорит Москва».

Российский правозащитник призвал уничтожить террористов за рубежом, в случае если экстрадиция будет невозможна. «У нас отличные представители разведывательного управления, они могут этих людей вытащить в Россию, придать суду и посадить в камеру. Но если это будет невозможно, то эти люди должны быть уничтожены», — разъяснил Иван Мельников.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что всех заказчиков, исполнителей и кураторов теракта в «Крокус Сити Холле» настигнет кара.

29 марта число пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 382 человек.

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      Владимир Седов
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