Акула-людоед хладнокровно растерзала десятиметрового кита вдвое длиннее себя

The Times: ученые впервые сняли на видео нападение акулы на десятиметрового кита

Ученые впервые задокументировали нападение акулы-людоеда на горбатого кита. Об этом сообщает издание The Times.

Нападение попало на видео случайно. Биолог Райан Джонсон при помощи дрона снимал кита у берегов Южной Африки, когда рядом появилась четырехметровая акула. По его словам, она действовала хладнокровно и со знанием дела. Понадобилось около 50 минут, чтобы растерзать десятиметрового гиганта, который был более чем вдвое длиннее ее.

Сначала акула вцепилась в хвост кита и прогрызла вену. Когда кровь хлынула в воду, она отплыла в сторону и 30 минут терпеливо ждала, пока жертва ослабеет. Затем снова набросилась на кита и схватила его за голову. По мнению Джонсона, акула стремилась к тому, чтобы дыхательное отверстие кита оказалось под водой и он захлебнулся. В конце концов ей это удалось.

Позднее Джонсон пришел к выводу, что это была Хелен — одна из 50 акул, которых он пометил в 2013 году. Она жила в районе Фолс-Бэй, но мигрировала в другие места, когда там поселились косатки Порт и Старбоард, истребляющие акул-людоедов.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул. Горбатые киты вырастают до 14 метров в длину и весят около 30 тонн. Как правило, питаются крилем, рыбой, ракообразными и моллюсками.

Ранее ученые впервые задокументировали одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Оно также произошло у берегов Южной Африки.