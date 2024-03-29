Опубликованы кадры внутреннего устройства дальнобойных ракет Storm Shadow

РИА Новости сняло видео внутреннего устройства англо-французских Storm Shadow

Российские специалисты показали внутреннее устройство англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты демонтировали агрегаты и узлы дальнобойной ракеты для того, чтобы понять, как она устроена.

По словам собеседника агентства, случается так, что средство противовоздушной обороны (ПВО) сбивает боеприпас, но он не уничтожается, а просто падает на землю с сохранившейся боевой частью. Специалистами были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты.

На кадрах видно головной обтекатель, сбрасываемый при обнаружении цели, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, в которую устанавливается взрыватель. Собранные экспертами сведения передаются в профильные ведомства, собирающие такую информацию.

Также на видео запечатлен узел, раскладывающий крыло ракеты, и само крыло, частично обломанное. Продемонстрировано устройство боевой части, основной заряд которой находится у крыльевого узла.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» объяснил значение самолета Су-24 для ВСУ. По словам эксперта, фронтовой бомбардировщик является носителем Storm Shadow и ее французского аналога SCALP.