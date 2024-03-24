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15:56, 24 марта 2024Наука и техника

Значение истребителей Су-24 для ВСУ объяснили

Военный эксперт Дандыкин назвал украинские Су-24 желанной целью для ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский истребитель Су-24 — это самый желанный для российских систем противовоздушной обороны (ПВО) фронтовой бомбардировщик, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил значение самолета для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Су-24 — это носитель крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Это самый желанный для нашей противовоздушной обороны истребитель, потому что он носитель этих ракет, которые приносят много вреда», — сообщил он.

По словам Дандыкина, Су-24 — это фронтовой бомбардировщик советской разработки, переделанный Украиной под носитель западных ракет «воздух-поверхность».

«В какой-то степени они находятся еще у нас на вооружении, но их практически полностью заменили на Су-34. А у ВСУ они еще есть. Они их берегут и прячут постоянно. Этот самолет может нести тонны бомбовой нагрузки, ракеты различного класса», — добавил военный эксперт.

Это основная рабочая лошадка у них для импортных крылатых ракет на данный момент

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса
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25 января 2024

Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Мартыновка Военно-воздушных сил Украины в Николаевской области. В результате были поражены два украинских истребителя Су-24, которые принимали участие в атаке на Севастополь в ночь на 24 марта.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем в ходе ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины было сбито десять ракет. Он также назвал произошедшее самой массированной атакой за последнее время.

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      Варвара Кошечкина
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