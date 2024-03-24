Значение истребителей Су-24 для ВСУ объяснили

Военный эксперт Дандыкин назвал украинские Су-24 желанной целью для ПВО

Украинский истребитель Су-24 — это самый желанный для российских систем противовоздушной обороны (ПВО) фронтовой бомбардировщик, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил значение самолета для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Су-24 — это носитель крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Это самый желанный для нашей противовоздушной обороны истребитель, потому что он носитель этих ракет, которые приносят много вреда», — сообщил он.

По словам Дандыкина, Су-24 — это фронтовой бомбардировщик советской разработки, переделанный Украиной под носитель западных ракет «воздух-поверхность».

«В какой-то степени они находятся еще у нас на вооружении, но их практически полностью заменили на Су-34. А у ВСУ они еще есть. Они их берегут и прячут постоянно. Этот самолет может нести тонны бомбовой нагрузки, ракеты различного класса», — добавил военный эксперт.

Это основная рабочая лошадка у них для импортных крылатых ракет на данный момент Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Мартыновка Военно-воздушных сил Украины в Николаевской области. В результате были поражены два украинских истребителя Су-24, которые принимали участие в атаке на Севастополь в ночь на 24 марта.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем в ходе ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины было сбито десять ракет. Он также назвал произошедшее самой массированной атакой за последнее время.