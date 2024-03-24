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12:47, 24 марта 2024Россия

ВС России поразили украинские Су-24, пускавшие ракеты по Севастополю. Власти назвали атаку на город самой массированной

ВС РФ ударили по украинским Су-24 на аэродроме Мартыновка в Николаевской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Мартыновка Военно-воздушных сил Украины в Николаевской области. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что в результате были поражены два украинских истребителя Су-24, которые принимали участие в атаке на Севастополь в ночь на 24 марта.

Можно смело говорить о двух [ликвидированных] самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома

Сергей Лебедевкоординатор Николаевского подполья

При этом Лебедев добавил, что окончательные итоги удара по украинскому аэродрому пока неизвестны.

Су-24 били по Севастополю иностранными дальнобойными ракетами

По информации координатора, именно уничтоженные украинские истребители, вероятнее всего, осуществляли пуск ракет. Как доложило подполье, самолеты прибыли в Вознесенский район с одесского направления около полуночи.

По звуку вроде бы два из них приземлились на Мартыновском аэродроме, третий непонятно, то ли тоже приземлился, то ли покружил и улетел по направлению Южноукраинска

Сергей Лебедевкоординатор Николаевского подполья

Лебедев заявил, что после атаки на Севастополь Украина планировала использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Когда же украинские самолеты приземлились, по ним ударили российские силы. «Очень быстрая и качественная работа русских бойцов», — заключил он.

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Цели для российского удара помогла определить агентура из Одессы

Подпольщик рассказал, что определить цели для российского удара помогли сообщения его агентуры из Одессы.

«Добрый вечер! Из Одессы. Серега, за этот месяц я третий раз наблюдаю [украинский] военный самолет над Одессой. Летает очень низко, на очень большой скорости. Сейчас, в 22:20, сделал круг и ушел на северо-запад», — привел он соответствующее сообщение.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной за последнее время

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что над городом в ходе ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины было сбито десять ракет — по его словам, речь идет о самом массированном ударе за последнее время.

Представитель власти уточнил, что в результате пострадали четыре человека — у них зафиксированы резаные раны и осколочные ранения. 65-летний местный житель после попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице не выжил.

Развожаев попросил севастопольцев не приближаться к частям сбитых ракет, обнаруженных в городе, и сообщать о таких находках в экстренные службы. «Ну а тех, кто выкладывал видео работы [средств противовоздушной обороны], которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо», — напомнил он.

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      Варвара Кошечкина
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