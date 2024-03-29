Террориста привезли в «Крокус» для следственного эксперимента

Силовики привезли террориста Саидакрами в «Крокус» на следственный эксперимент

Начало событий в новости Окруженный силовиками фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

Сотрудники правоохранительных органов привезли фигуранта уголовного дела о теракте Рачабализода Саидакрами (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг) в «Крокус сити холл» для следственного эксперимента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с места события.

На кадрах видны силовики на улице перед входом в здание.

Обвиняемый пристегнут наручниками к двум полицейским, его охраняет отряд спецназа. В ходе следственного эксперимента он показывает следователям, как он с подельниками ворвался в концертный зал и открыл огонь по людям.

29 марта сообщалось, что Шамсидина Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) привезли на следственные действия в деревне Путилково под Красногорском. Его доставили в квартиру, которую он снимал перед терактом у другого фигуранта дела — Алишера Касимова. Следственные действия с ним продлились 45 минут. Вместе с Фаридуни привезли и Мухаммадсобира Файзова (также внесен в перечень террористов и экстремистов). Их охраняют по меньшей мере 12 спецназовцев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека.