Окруженный силовиками фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

Напавшего на «Крокус» Фаридуни привезли в Путилково на следственные действия

Члена группы террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», привезли на следственные действия в деревне Путилково под Красногорском. Об этом сообщает Baza и публикует видео.

На кадрах виден автозак, оттуда конвоиры выводят мужчину в наручниках. Его ведут к дому.

Силовики доставили Шамсидина Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в квартиру, которую он снимал перед терактом у другого фигуранта дела — Алишера Касимова. Следственные действия с ним продлились 45 минут. Вместе с Фаридуни привезли и Мухаммадсобира Файзова (также внесен в перечень террористов и экстремистов). Их охраняют по меньшей мере 12 спецназовцев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека.