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16:38, 29 марта 2024Моя страна

Тысячи учителей из одного региона России получат повышенные выплаты

Около 2,5 тысячи учителей из Северной Осетии получат повышенные выплаты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Около 2,5 тысячи учителей из Северной Осетии начнут получать повышенные выплаты за классное руководство. Об этом пишет портал «15-й Регион».

По словам министр образования российского региона Эллы Алибековой, речь идет о педагогах, которые работают в малых городах и сельских поселениях с населением до 100 тысяч человек.

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«Повышение коснется 2498 педагогов в разных районах республики», –добавили глава ведомства. Ожидается, что выплаты преподаватели получат уже в апреле.

Власти России направят 17 регионам страны 200 миллионов рублей на развитие туристических проектов. Средства будут впервые выделены в рамках единой субсидии.

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      Фариза Бацазова
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