Тысячи учителей из одного региона России получат повышенные выплаты

Около 2,5 тысячи учителей из Северной Осетии получат повышенные выплаты

Около 2,5 тысячи учителей из Северной Осетии начнут получать повышенные выплаты за классное руководство. Об этом пишет портал «15-й Регион».

По словам министр образования российского региона Эллы Алибековой, речь идет о педагогах, которые работают в малых городах и сельских поселениях с населением до 100 тысяч человек.

«Повышение коснется 2498 педагогов в разных районах республики», –добавили глава ведомства. Ожидается, что выплаты преподаватели получат уже в апреле.

Власти России направят 17 регионам страны 200 миллионов рублей на развитие туристических проектов. Средства будут впервые выделены в рамках единой субсидии.