Умер раненный во время теракта в «Крокусе» гражданин Белоруссии

Раненный во время теракта в «Крокусе» гражданин Белоруссии умер в больнице

Раненный во время теракта в «Крокус Сити Холле» гражданин Белоруссии умер в больнице. Об этом в Telegram сообщило посольство республики в России.

По данным посольства, мужчина 1981 года рождения получил многочисленные пулевые ранения во время нападения террористов. Он проходил лечение в больнице имени Боткина.

В посольстве выразили соболезнования родственникам погибшего и пообещали помочь в вопросе транспортировки тела на родину.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале перед выступлением группы «Пикник». В результате погибли 143 человека, 551 человек, по некоторым данным, пострадал.