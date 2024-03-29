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10:30, 29 марта 2024Бывший СССР

Умер раненный во время теракта в «Крокусе» гражданин Белоруссии

Раненный во время теракта в «Крокусе» гражданин Белоруссии умер в больнице
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Раненный во время теракта в «Крокус Сити Холле» гражданин Белоруссии умер в больнице. Об этом в Telegram сообщило посольство республики в России.

По данным посольства, мужчина 1981 года рождения получил многочисленные пулевые ранения во время нападения террористов. Он проходил лечение в больнице имени Боткина.

В посольстве выразили соболезнования родственникам погибшего и пообещали помочь в вопросе транспортировки тела на родину.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале перед выступлением группы «Пикник». В результате погибли 143 человека, 551 человек, по некоторым данным, пострадал.

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      Алевтина Запольская
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