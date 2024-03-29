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20:12, 29 марта 2024Экономика

В Госдуме рассказали об обсуждении налоговой реформы

Аксаков: вопросами налоговых изменений займется рабочая группа Госдумы
СюжетОбращение Владимира Путина
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Обсуждением вопросов, связанных с налоговой реформой, в Госдуме займется специально созданная рабочая группа под руководством первого вице-спикера Александра Жукова, рассказал «Интерфаксу» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, речь идет о шагах по реализации послания президента России, в том числе по справедливой дифференциации налогового бремени. Депутат отметил, что вопросы совершенствования налогообложения являются прерогативой комитета по бюджету и налогам под руководством Андрея Макарова.

Говоря о возможном пороге отсечения при введении прогрессивной шкалы налогообложения, Аксаков указал, что называвшиеся ранее суммы «являются гипотетическими, и выдавать их за конкретные предложения в корне неверно».

Ранее зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков по итогам встречи с главой правительства и министрами рассказал, что конкретные параметры планируемых налоговых изменений в России пока не определены.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения. В частности, он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Инициатива главы государства подразумевает в том числе повышение налоговых ставок для богатых граждан, а также уменьшение налоговой нагрузки на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

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      Дмитрий Воронин
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