Повышение НДФЛ в России назвали непредрешенным

Депутат Новиков: вопрос о налоговых изменениях продолжает обсуждаться в кабмине

Конкретные параметры планируемых налоговых изменений в России пока не определены и продолжают обсуждаться в кабмине, рассказал участвовавший во встрече депутатов думской фракции КПРФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным зампред ЦК партии Дмитрий Новиков. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы убедились в том, что вопреки некоторой информации, которая появлялась в СМИ, вопрос о повышении ставки подоходного налога для весьма состоятельных людей не предрешен и продолжает находиться в стадии обсуждения на уровне правительства», — цитирует агентство парламентария. По его словам, в ходе мероприятия министры с интересом выслушали предложения коммунистов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения. В частности, он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Инициатива главы государства подразумевает в том числе повышение налоговых ставок для богатых граждан, а также уменьшение налоговой нагрузки на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

В связи с этим в правительстве начали прорабатывать повышение НДФЛ. Конкретные параметры пока неизвестны. По некоторым данным, речь может идти о повышении налога для заработков от миллиона рублей в год. Путин отмечал, что власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы, а все решения должны быть выверенными.