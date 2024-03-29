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13:07, 29 марта 2024Мир

В КНДР прокомментировали возможную встречу с представителями Японии

Посол КНДР в Китае Рен Нам: никаких встреч с Японией ни на каком уровне не будет
Ри Рен Нам

Ри Рен Нам. Фото: Zhang Ling / Globallookpress.com

Никаких встреч представителей Северной Кореи с коллегами из Японии не будет. Об этом заявил посол КНДР в Китае Ри Рен Нам, сообщает агентство Reuters.

Северокорейский представитель в Китае подчеркнул, что встречи невозможны ни на каком уровне. Он рассказал, что связался с посольством КНДР по электронной почте.

В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники проинформировала, что премьер-министр Японии Фумио Кисида решил заняться улучшением отношений с Северной Кореей из-за падения рейтингов.

25 марта сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон рассказала, что Северная Корея получила предложение от премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести первый с 2002 года саммит двух стран на высшем уровне. Чтобы встреча состоялась, японского лидера обязали выполнить ряд требований.

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      Лина Пивоварова
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