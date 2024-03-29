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12:51, 29 марта 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о признании Пугачевой иноагентом

Песков заявил, что не слышал о планах признать Пугачеву иноагентом
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову ничего не известно о планах признать иноагентом советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву. Об этом он сообщил журналистам в ответ на соответствующий вопрос, слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

По заявлению Пескова, ему неизвестно и об официальных заявлениях на этот счет.

«Нет, я, честно говоря, об этом ничего не слышал», — ответил представитель Кремля.

В конце марта глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иностранным агентом. Как сообщал Telegram-канал SHOT, Пугачеву могут внести в список иностранных агентов к ее 75-му юбилею, который наступит 15 апреля.

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      Марк Леонов
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