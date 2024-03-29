В Петербурге продлили введенные из-за COVID-19 ограничения

В Петербурге до конца года продлили введенные из-за COVID-19 ограничения

В Санкт-Петербурге до конца года продлили ограничения, введенные из-за COVID-19, следует из постановления главы города Александра Беглова. Оно опубликовано на сайте городского правительства.

Срок действия введенных в Петербурге ограничений заканчивался 31 марта. Их решено было продлить до 31 декабря 2024 года.

В декабре прошлого года из-за роста заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге ввели частичный масочный режим. Как объяснили в Роспотребнадзоре, такие требования распространяются при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятиях, а также в медицинских учреждениях.

Ранее заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявлял, что коронавирус «выдохся», ситуация с ним в России контролируемая. По его словам, ситуация с коронавирусом в мире также не вызывает никакого беспокойства. На данный момент не появилось каких-либо новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию.